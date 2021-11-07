إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال بمواجهات في البيرة





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.وأفادت وزارة الصحة أن فتيين (16 عامًا) أصيبا برصاص الاحتلال وصلتا مجمع فلسطين الطبي برام الله من البيرة صباحاليوم.وأوضحت أن إحدى الإصابات حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ولا تزال في غرفة العمليات، والثانية متوسطة برصاصة مطاطية في الرأس.واقتحمت قوات الاحتلال حي "جبل الطويل" في البيرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.و وثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.