شاهد: الصور الأولى لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي



وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.



وذكرت الخلية في بيان لها: "أن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتاً إلى أن الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة.



وأضافت: "أن القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

























رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) الصور الأولية، لأثار القصف الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد.