الرئيس اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي

رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.واعتبر ميشال عون أن "هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق".وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.وأكد مصدر حكومي عراقي "أن الكاظمي أصيب جراء القصف إصابة طفيفة في يده "لم تؤثر على حركته"، بحسب "روسيا اليوم".كما وأدانت الخارجية الأمريكية محاولة اغتيال الكاظمي، ووصفتها بأنها "عمل إرهابي واضح" استهدف "صميم الدولة العراقية".