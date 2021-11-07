الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي





رام الله - دنيا الوطندانت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفة إباها بـ"العمل الإرهابي الواضح".وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان له: "لقد شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى، هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة العراقية".وأضاف: "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية الموكلة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، وعرضنا المساعدة في التحقيق بهذا الهجوم".وفجر اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية نجاة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال إثر هجوم استهدف منزله بطائرة مسيرة مفخخة.وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، أن الكاظمي لم يتعرض للأذى وهو بصحة جيدة، بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء، في مدينة بغداد، مشيرةً إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".وقالت مصادر إعلامية عربية، إن دوي انفجار سمع بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط العاصمة بغداد.