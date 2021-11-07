دولي

كيف علقت كتائب (حزب الله) العراقية على محاولة اغتيال الكاظمي

كيف علقت كتائب (حزب الله) العراقية على محاولة اغتيال الكاظمي
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
استهزء أبو علي العسكري المسؤول الأمني في كتائب (حزب الله)، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية، وصفاً إياه برئيس الوزراء السابق.

وقال العسكري في تدوينة نشرتها منصات تابعة للكتائب: "إن ممارسة دور الضحية أصبح من الأساليب البالية التي أكل عليها الدهر وشرب، وبحسب معلوماتنا المؤكدة، أن لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة لخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق".

وأضاف: "إذا كان هناك من يريد الإضرار بهذا المخلوق الفيسبوكي فتوجد طرق كثيرة جداً، أقل تكلفة وأكثر ضماناً لتحقيق ذلك، ومما يثير السخرية أنه يدعو إلى ضبط النفس والتهدئة، فمن يا ترى عليه أن يقلق، ومن فقد السيطرة على نفسه".

وتابع العسكري: "ألا لعنة الله عليك وعلى من أيدك، والحمد لله على نعمة العقل والدين".

من جانبه، كتب مصطفى الكاظمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

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