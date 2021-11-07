شؤون فلسطينية

الخارجية: تصريحات بينت بشأن الإستيطان والقنصلية الأمريكية في القدس اختبار حاسم للإدارة الأمريكية

الخارجية: تصريحات بينت بشأن الإستيطان والقنصلية الأمريكية في القدس اختبار حاسم للإدارة الأمريكية
وزارة الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير خارجيته لبيد" أمس السبت، بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بما اسماه بينت بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بانشاء مستوطنة كاملة على أراضي جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

كما وأدانت في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، التصريحات التي أدلى بها كل من بينت ووزير خارجيته بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والرفض الاسرائيلي لهذه الخطوة تحت الشعار المزعوم "السيادة في القدس ملك لإسرائيل"، في تأكيد إسرائيلي رسمي، علني وواضح على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.

وحملت الخارجية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإستيطان بأشكالها المختلفة وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، وكذلك تحميلها المسؤولية عن عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي نصت بوضوح على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، ولا تمتلك اسرائيل كقوة احتلال حق الفيتو على قرار الادارة الامريكية. 

وقالت: "ان تصريحات بينت ولبيد بشأن الاستيطان واعادة فتح القنصلية تحد سافر لقرارات وسياسة الادارة الامريكية التي تعلن مرارا وتكرارا انها ترفض الاستيطان وجميع الاجراءات احادية الجانب، وتؤكد في عديد المناسبات اصرارها على اعادة فتح القنصلية. وتبرز الخطورة في هذه التصريحات انها تأتي بعيد اقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الادارة الامريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف".

وتأمل الوزارة وتعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لاعادة فتح القنصلية الى خطوات عملية تلزم دولة الإحتلال على الانصياع لارادة السلام الدولية. 

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية".

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