الشيخ: بينت يتحدى بايدن بشأن القنصلية الأمريكية في القدس

رام الله - دنيا الوطنوصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ معارضة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس أنه تحد إسرائيلي جديد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إن "تصريحات بينت حول القنصلية الامريكية في القدس الشرقية هي تحد جديد من حكومة (إسرائيل) لادارة الرئيس بايدن التي اعلنت في اكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية".وكان بينت قد صرّح أمس حول امكانية فتح قنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين قائلا: "لقد أوضحنا لهم ذلك مراراً وتكراراً، نعارض فتح قنصلية امريكية للفلسطينيين في القدس ولا مكان لها".