دولي

مصرع 6 أشخاص في حادث بمنجم فحم في كازاخستان

مصرع 6 أشخاص في حادث بمنجم فحم في كازاخستان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، عن مصرع ستة أشخاص، وإصابة اثنان آخران، في حادث بمنجم فحم في مدينة أباي بمقاطعة قراغندا في غرب الجمهورية.

وقالت الوزارة: "إن الحادث وقع في الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت موسكو) من يوم الأحد، بعد تسرب لغاز الميثان في المنجم"، وفق (روسيا اليوم).

وفقا للمعلومات الأولية، كان هناك 64 عاملا في المنجم، عند وقوع الحادث، وتمكن 56 منهم من مغادرة المنجم بدون مساعدة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه فور وقوع الحادث، تم تنظيم عملية إنقاذ شارك فيها أكثر من 20 عنصرا و3 قطع من الآليات.

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