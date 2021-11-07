الجبهة الديمقراطية تثمن التأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمثراطية لتحرير فلسطين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت من خلاله على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في اللجنة الثالثة، حيث صوتت 158 دولة لصالح هذا القرار، مقابل 6 دول ضد و10 دول إمتنعت عن التصويت.و أكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف، وأن حق تقرير المصير هو الأساس لنيل الإستقلال، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.و أشارت إلى أن هناك مئات القرارات المماثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي مازالت تضربها إسرائيل بعرض الحائط دون محاسبة، فهي لا تزال مفلتة من العقاب، ومستهزئة بكامل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.و دعت الدائرة القانونية إلى تطبيق هذه القرارات، لاسيما حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه كما نص عليها القرار 194، والإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وفقا للقرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.