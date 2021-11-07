المرور بغزة تكشف عن حالة الطرق لصباح اليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة، عن حالة الطرق لهذا الصباح اليوم الأحد، منوهاً لاستمرار الأعمال على بعض الطرق في عدة أماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأوضحت إدارة المرور أن هناك إغلاق كلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة (جوال) حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.وأكدت على وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.