مستوطنون يخربون بئر مياه في مادما جنوب نابلس





رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون، مساء اليوم السبت، على تخريب بئر للمياه في قرية مادما جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، اقتحموا منطقة بئر النبع السفلي (الشعرة السفلي) في قرية مادما، وشرعوا بتخريب البئر.وقبيل هذا الاعتداء، أصيب ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض، إثر اعتداءات نفذها مستوطنون على منازل المواطنين في قريةبورين، جنوب نابلس.وهاجم المستوطنون منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بورين، عرف منها منزل المواطن إبراهيم عيد، واعتدوا علىالأهالي.وأوضحت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا، بينهم الشاب عادل عيد، بكسر في يده، وخالد بشير وشقيقه أحمد برضوض.وتتعرض بلدات مادما وبورين وعصيرة القبلية وعوريف، إلى اعتداءات مستمرة من قبل مستوطني "يتسهار" الذين يمارسونالعربدة بشكل شبه يومي بحق السكان هناك.وتشكل مستوطنة "يتسهار" حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرقعائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.وترتبط مستوطنة "يتسهار" بعدة شوارع ضخمة، وبطرق التفافية، يمنع المواطنون المرور منها، أو حتى الوصول إليها.وتجثم على أراضي نابلس 13 مستوطنة، و55 بؤرة استيطانية، وتقطع أوصالها الطرق الاستيطانية الالتفافية بطول 104كيلومترات، والتي تسببت بتدمير ما مساحته 10393 دونمًا.ويقيم الاحتلال 24 معسكرًا له في أراضي المحافظة، ويفرض إغلاقًا على 80 منطقة، ويمثل الشارع الالتفافي البديل لشارعحوارة الرئيسي، واحدًا من أخطر المشاريع الاستيطانية في نابلس.ورصد التقرير الشهري لحركة حماس ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2124) انتهاكا ضد المواطنين بالضفة الغربيةوالقدس، خلال أكتوبر الماضي.وبحسب التقرير، فقد أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءاتللمستوطنين طيلة الشهر ذاته.