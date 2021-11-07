دولي

روسيا: خسائر الاقتصاد العالمي جراء (كورونا) بين 4 و10 تريليونات دولار

روسيا: خسائر الاقتصاد العالمي جراء (كورونا) بين 4 و10 تريليونات دولار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد ليكسي كودرين، رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية، أن خسائر الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة (كورونا) تتراوح بين 4 و10 تريليونات دولار.

وقال في رسالة إلى المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لبلدان (بريكس): "وفقا لتقديرات مختلفة، تتراوح الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء الوباء بين 4 و10 تريليونات دولار، فيما تتحمل ميزانيات المناطق والبلديات جزءا كبيرا من هذه الخسائر"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف: "أظهرت أنظمة الرعاية الصحية في دول العالم عدم استعدادها لمواجهة الوباء".

وتابع: "تبين أن أنظمة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي غير مستعدة للصدمات العالمية، واليوم، تتمثل مهمة سلطات الدولة ووكالات الرقابة والإشراف على جميع المستويات، في تطوير آليات تسمح لهذه الأنظمة بأن تصبح أكثر استدامة وفعالية".




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