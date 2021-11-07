شؤون فلسطينية

شبان يطلقون النار صوب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين

شبان يطلقون النار صوب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين
رام الله - دنيا الوطن
استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت، حاجز الجلمة العسكري التابع لجيش الاحتلال شمال مدينة جنين بوابل من
الرصاص، في إطار عمليات إطلاق نار متكررة يتعرض لها الحاجز.

وأفادت مصادر محلية، أن الحاجز الاحتلالي تعرض لإطلاق زخات من الرصاص سمعت بوضوح في المكان.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة، وسط عمليات تمشيط وتفتيش واسعتين.

وشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 55 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللها عمليتي إطلاق نار في
مدينة نابلس خلال تصدي مقاومين لاقتحام منطقة قبر يوسف شرق المدينة، ومستوطنة بسغوت قرب رام الله.

وشهد حاجز الجلمة عددا من عمليات إطلاق النار في الأيام الماضية فيما استهدفت وحدات الإرباك الليلي الحاجز بعبوات
وقنابل محلية الصنع.

وارتفعت وتيرة استهداف الحاجز في الآونة الأخيرة وذلك بعد تمكن 6 أسرى من كسر قيدهم من سجن جلبوع في سبتمبر
الماضي.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أن مقاومين أطلقوا النار من مركبة تجاه موقع عسكري قرب مدينة رام الله.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، وارتفعت
خلالها عمليات إطلاق النار والطعن، والتي تركزت في جنين.

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