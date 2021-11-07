استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة مفخخة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات مسيرة مفخخة، فجر اليوم الأحد، منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في المنطقة الخضراء في بغداد.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، أن الكاظمي لم يتعرض للأذى وهو بصحة جيدة، بعد محاولة الاغتيال.وقال البيان: "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".وأضاف: "دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".وقالت مصادر إعلامية عربية، إن دوي انفجار سمع بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط العاصمة بغداد.