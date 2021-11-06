البطش يرسل رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي حول الأسرى.. بماذا طالب الوسطاء؟

رام الله - دنيا الوطنأكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي، سيدفع ثمناً غالياً حال استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام.وقال البطش في كلمة له خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: "إننا نحذر العدو من أننا لن نترك الأسرى المضربين، وأنه حال استشهادهم سيدفع العدو ثمناً مهما كلف الأمر"، داعياً الوسطاء للتحرك العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر بحق الأسرى في السجون، بحسب ما جاء على موقع سرايا القدس الالكتروني.وأضاف: "نجدد التزامنا بعدم ترك أسرانا وسنعمل كل جهدنا لإطلاق سراحهم، مطالباً أبناء شعبنا في كل الساحات للتحرك الجماهيري الداعم للأسرى والخروج في مسيرات دعم الأسرى والضغط على العدو ميدانياً".ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من استشهاد أحد الأسرى في ظل عدم استجابة ادارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم وتحديد موعدًا لإنهاء اعتقالهم والافراج عنهم.