شؤون فلسطينية

مرور غزة تكشف تفاصيل وفاة مسن واصابة شقيقه بحادث سير وسط القطاع

مرور غزة تكشف تفاصيل وفاة مسن واصابة شقيقه بحادث سير وسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بوفاة المسن رمضان حمدان هويشل، (71 عاما)، فيما أصيب شقيقه بجروح خطيرة، في حادث سي، وقع مساء اليوم السبت في محافظة وسط قطاع غزة.

في التفاصيل، أشارت شرطة المرور في غزة، بأن حادثة وفاة المسن هويشل واصابة شقيقه، وقعت بعد صدمهما من قبل مركبة من نوع (فيات)، قرب مركز شرطة المعسكرات الوسطى بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق (س، ب) 31 عاماً، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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