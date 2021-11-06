إيطاليا تسجل 31 وفاة و6764 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت تسجيل 31 حالة وفاة بفيروس (كورونا) مقابل 51 أمس.وحسب بيانات الصحة الإيطالية، فقد تم توثيق 6764 إصابة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وسجلت إيطاليا 132365 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن بلاده ستعلن قرارها النهائي بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء (كورونا) قبل أيام من موعد نهاية التمديد الأخير في 31 ديسمبر.وقال الوزير إن "خيارات تمديد حالة الطوارئ سنتخذها في المرحلة الأخيرة التي تسبق موعد نهاية حالة الطوارئ المعلنة في السابق مباشرة".وأضاف روبرتو سبيرانتسا "سنعتمد على الأدلة العلمية، إذا كان لا يزال من الضروري وجود نظام تشريعي وتدخلي لحالة الطوارئ، فسنقرر في الأيام التي تسبق الموعد النهائي ولن نخشى تمديدها إذا تطلب الأمر ذلك".