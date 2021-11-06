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سوريا.. مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء بانفجار لغم

سوريا.. مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء بانفجار لغم
رام الله - دنيا الوطن
ذكر (المرصد السوري) أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بانفجار لغم من مخلفات الحرب في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وأفاد "المرصد السوري" نقلا عن مصادره بأن لغما انفجر بسيارة في منطقة الدوة على أحد الطرق البرية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كان على متنها وهم امرأتان وطفل صغير و4 شبان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر أن فتاة لقيت مصرعها في انفجار قنبلة يدوية في ناحية صبورة بريف سلمية الشمالي.

ووفقا للمرصد، بلغ عدد الذين قتلوا جراء انفجار الألغام والعبوات وانهيار الأبنية المتصدعة من آثار الحرب في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري منذ يناير 2019 وحتى تاريخه، 626 شخصا بينهم 82 امرأة، و224 طفلا.

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