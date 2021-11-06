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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نُعد قوائم بأسماء منظمات المستوطنين الإرهابية وعناصرها لملاحقتهم قانونيا

الخارجية الفلسطينية: نُعد قوائم بأسماء منظمات المستوطنين الإرهابية وعناصرها لملاحقتهم قانونيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تُعد قوائم بأسماء وعناصر منظمات الإرهاب اليهودي، التي تعتدي على المواطنين الفلسطينيين، وستحدد مع الخبراء القانونيين أفضل الطرق القانونية لإدانتها وملاحقتها.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنها تتابع ملف الاستيطان بأشكاله كافة، وملف عناصر الإرهاب اليهودي على مختلف المستويات، خاصة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر، وإنما المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الاستيطان برمتها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأدانت الخارجية، اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي تعمقت في ظل حكومة بينيت- لابيد ضد المواطنين أثناء قطافهم ثمار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها، وكان آخرها هجوم ما يزيد عن 200 مستوطن على متنزه للأطفال في قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، بإسناد وحماية جيش الاحتلال، كذلك هجوم عناصر الإرهاب اليهودي في مستوطنة "يتسهار" على منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس، بحراسة قوات الاحتلال أيضا، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض، إضافة إلى استمرار عمليات التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال عبر إطلاق يد المستوطنين المتطرفين لملاحقة ومطاردة أي تواجد فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" عامة، وفي الأغوار بشكل خاص.

وقالت: إن قيام حكومة بينيت بتوفير الدعم والإسناد والحماية على المستويات كافة السياسية والقانونية اللوجستية والتدريبية والمالية، للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، ليتمكنوا من القيام بدورهم ككتيبة متقدمة في جيش الاحتلال لتنفيذ مخططات إسرائيل الاستعمارية في سرقة ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاصرة الوجود الفلسطيني داخل المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، يثبت من جديد مدى تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في جريمة الاستيطان التي يحاسب عليها القانون الدولي.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي، وحذرت من التعامل مع تلك الاعتداءات بشكل عابر لأنها تتكرر يوميا.

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