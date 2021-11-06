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الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس
رام الله - دنيا الوطن
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في نابلس، أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، عن استشهاد الطفل دعدس، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "مصدومون من مقتل طفل آخر. توفي أمس الطفل محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "يجب التحقيق في وفاته وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي".

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