شؤون فلسطينية

كيف رد صحفي إسرائيلي على ما كشفه برنامج (ما خفي أعظم) حول اختطاف الإسرائيلييْن؟

كيف رد صحفي إسرائيلي على ما كشفه برنامج (ما خفي أعظم) حول اختطاف الإسرائيلييْن؟
رام الله - دنيا الوطن
رد جاكي هوجي، مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ما جاء ببرنامج ما خفي أعظم، عبر قناة الجزيرة، مساء أمس الجمعة، والذي كشف وجود إسرائيليين اثنين تم اختطافهما خارج فلسطين، وأن إسرائيل لم تتناول هذا الموضوع.

وقال هوجي في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "خجل على من خطط لهذا العمل المشين، وعيب على من بثه، فكله فبركة كاذبة تسيء إلى مصداقية الإعلام العربي، وتستغل مشاعر الجماهير".

ونفى المراسل الإسرائيلي، وجود أي إسرائيلي تم خطفه، لافتا إلى أن الشريط الذي تم بثه، قديم متداول منذ سنتين أو أكثر، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه من الواضح ان الممثلين لا يعرفون كيف يتحدثون اللغة العبرية.


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