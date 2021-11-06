شؤون فلسطينية

صبري يعقب على إعلان حاخام حاجته لمهندس يجري تعديلات في الأقصى

صبري يعقب على إعلان حاخام حاجته لمهندس يجري تعديلات في الأقصى
عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
نشر الحاخام الإسرائيلي يعقوب هايمن، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهو بجانب مسجد قبة الصخرة، وأعلن عن حاجته لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني لإخراج مبنى القبة خارج ساحة المسجد الأقصى.

وقال الحاخام هايمن، أمس الجمعة: "أبحث عن مهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني، وتقديم اقتراح لإزالة ونقل هذا المبنى إلى الخارج، نرجو أن نحظى قريباً بافتتاح المعبد".

وفي السياق، عقب عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، قائلاً: "إن هذه التصريحات الأخيرة التي صدرت من أحد الحاخامين ليست جديدة، بل هي تكرار لما يخططون له سابقاً".

وأضاف صبري: "اعتدنا على هذه التصريحات العنصرية التي تكشف أطباعهم في المسجد الأقصى المبارك، فلم تعد أطباعهم خفية على أحد".

وأكد خطيب المسجد الأقصى، بأن الأقصى المبارك بما في ذلك الصخرة المشرفة، والمسجد قبة الصخرة، هو للمسلمين وحدهم، وأن أحلام اليهود والحاخامات ستتبخر من خلال تصريحاتهم الحاقدة والعنصرية المتبجحة، ولن نمكنهم من تحقيق أهدافهم العدوانية .


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