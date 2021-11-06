دولي

روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ (كورونا) منذ تفشي الجائحة

روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ (كورونا) منذ تفشي الجائحة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم السبت، أعلى حصيلة من الإصابات بفيروس (كورونا)، لأول مرة منذ بداية الجائحة، والتي وصلت إلى 41335 إصابة و1188 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشار المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، في بيان، إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 8.75 مليون حالة مؤكدة، من بينها 245635 وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 7.53 مليون شخص.

ووفق المركز، فقد أجرت السلطات الصحية في روسيا أكثر من 212.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، منها 524 ألفاً خلال آخر 24 ساعة.

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