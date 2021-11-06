أسطول سيارات إسعاف من "أميال من الابتسامات" يصل غزة غداً

وقال يوسف إن المشروع بالشراكة مع مشروع "تحيا مصر"، وتحمل القافلة اسم "مصر وفلسطين، يداً بيد للحياة".



وتعهّد يوسف باستمرار جهود "أميال من الابتسامات" في دعم غزة، واستمرار محاولاتها تسيير القوافل والوفود لمناصرة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.



وكانت أميال من الابتسامات أرسلت في يوليو الماضي، إلى قطاع غزة، مساعدات إنسانية اشتملت على كميات من الأدوية، والأدوات الطبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر وصول أكبر شحنة من سيارات الإسعاف من قافلة أميال من الابتسامات إلى قطاع غزة، غداً الأحد، عبر معبر رفح البري مع مصر.وقال المنسق العام للقافلة الدكتور عصام يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم، إن قافلة أميال بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت أسطول سيارات إسعاف (27 سيارة) مجهزة بشكل كامل إلى غزة.