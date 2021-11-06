شؤون فلسطينية

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين في الخليل وبيت لحم

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين في الخليل وبيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تصدى المواطنون لاعتداء مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، حيث هاجمت متنزهاً للأطفال في تجمع عائلة النواجعة، قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، ومزارعين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، بأن أكثر من 100 مستوطن هاجموا المتنزه الذي أنشأته منظمة العمل ضد الجوع، لصالح الأطفال في التجمعات السكنية شرق يطا.

وأشار الجبور إلى أن المستوطنين حاولوا تحطيم الألعاب الموجودة فيه، حيث تصدى لهم الأهالي ودار عراك بالأيدي، فيما وفرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي الحماية للمستوطنين، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن المستوطنين هاجموا الموقع مرات عدة، بهدف التوسع الاستيطاني وتهجير المواطنين عن أراضيهم.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنو (تقوع) قاطفي الزيتون في منطقة رخمة، وحاولوا منعهم وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، ولكن تصدى المواطنون لهم حال دون ذلك.

ويذكر أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت قاطفي الزيتون في بلدة تقوع، الأربعاء الماضي، بينهم القائم بأعمال سفير جنوب أفريقيا، بإطلاق قنابل الصوت والغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم تتصاعد مع بداية موسم قطاف الزيتون.

وتمثل هجمات المستوطنين من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم، أو الهجوم والاعتداء على المواطنين المشاركين في هذا الموسم، أو إبادة وتقطيع مئات أشجار الزيتون في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة، أو سرقة محصول الزيتون كما يحدث كل عام.

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