الكونغرس الأميركي يصادق على خطة بايدن للاستثمار في البنى التحتية







رام الله - دنيا الوطنأقرّ الكونغرس الأميركي بصورة نهائية، مساء أمس، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار عرضها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديموقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في آب/أغسطس، ما يعني أنّ كلّ ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيّز التنفيذ، وفق (إذاعة مونت كارلو).وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتاً لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت الفائق السرعة، والتي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحاً في التاريخ الأميركي الحديث.وفي النهاية أقرّ مشروع القانون بأكثرية 228 نائباً مقابل 206 بعدما انضمّ إلى الأغلبية الديموقراطية عشرة نواب من المعارضة الجمهورية.وكان بايدن ناشد، أمس، مجلس النواب بإقرار كلا الخطّتين، قائلاً: "أطلب من كلّ عضو في مجلس النواب أن يصوّت ب+نعم+ على هاتين الخطتين، الآن".لكنّ النواب اكتفوا بإعطاء الرئيس الديموقراطي نصف انتصار إذ أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.