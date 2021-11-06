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الرئيس الجزائري: حديث ماكرون بحق بلدنا "خطير جدا"

الرئيس الجزائري: حديث ماكرون بحق بلدنا "خطير جدا"
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، أن ما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "خطير جداً"، حيث شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وقال خلال مقابلة أجراها مع أسبوعية (دير شبيغل) الألمانية: "لا نقبل المساس بتاريخ شعب ولن نسمح بأن يهان الجزائريون".

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن ماكرون تسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين، كما أنه تعمد الإساءة للجزائر في لقاء جمعه بأحفاد وأبناء الحركي والأقدام السوداء، خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب بالتواطؤ مع صحيفة (لوموند)، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وذكر تبون أن المرحلة التي وصلت إليها العلاقة بين الجزائر وفرنسا تعتبر الأخطر منذ 15 عامًا، حيث تشهد برودة في التعامل.

وقال الرئيس الجزائري: "لن أكون أول من يتخذ الخطوة للصلح وإلا سأخسر كل الجزائريين. إنها مشكلة وطنية وليست مشكلة رئيس الجمهورية".

وعقب تلك التصريحات قررت الجزائر استدعاء سفيرها بفرنسا للتشاور وحظرت تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية في إطار عملية "برخان" في الساحل.

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