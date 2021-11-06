شؤون فلسطينية

أبو كويك: ما نشره (ما خفي أعظم) يستدعي تكاملاً في الأداء نصرة للأسرى

أبو كويك: ما نشره (ما خفي أعظم) يستدعي تكاملاً في الأداء نصرة للأسرى
حسين أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك: " إن ما نشرته التقارير الإخبارية التي تشير إلى بعضٍ من صور معاناة الأسرى الرهيبة، ومنها برنامج "ما خفي أعظم"، يستدعي تكاملا في الأداء، لنصرة الأسرى.

و أوضح القيادي أبو كويك أن هذا التكامل يجب أن يكون بين قيادة المقاومة التي تسعى بكل السبل للإفراج عن الأسرى، وتخفيف معاناتهم والدفاع عنهم وتبني قضاياهم، وبين الفعل الشعبي الجماهيري والذي مازال ضعيفا لا يرتقي إلى حجم معاناة أسرانا الذين ضحوا من أجلنا.

و شدد على ضرورة وجود جهد شعبي متصاعد، يكافئ جهد الأسرى ومعاناتهم وتضحياتهم.

و كما أكد أبو كويك على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كل المدن والبلدات ومواقع التماس مع الاحتلال، وتعميم فعاليات الإرباك الليلي وتكرار نموذج بيتا في كل المواقع المستطاعة ما أمكن.

وأضاف "لا يليق بشعبنا الفلسطيني الصابر المجاهد أن يبقى متفرجا على معاناة الأخيار من أبناءنا وبناتنا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وخاصة المضربون عن الطعام منهم، والذين يصارعون الموت والسجان".

و دعا أبو كويك لتوسيع رقعة المشاركة الشعبية والجماهيرية في الوقفات والمسيرات المناصرة والداعمة لأسرانا البواسل.

وقال :" هذا أقل الواجب الذي يمليه علينا ديننا وأخلاقنا تجاه هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بسنين أعمارهم وأسرهم وطموحاتهم من أجلنا".

و كانت قد بثّت أمس الجمعة حلقة ما "خفي أعظم" والتي كشف فيها الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال، عبر لقطات وصور مسربة عن تعرض عشرات الأسرى لعمليات قمع واعتداءات في عدد من سجون الاحتلال.

و كشفت اللقطات المسربة عن هويات ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في عمليات القمع المفرط ضد الأسرى في سجن النقب عام 2019.

و بينت اللقطات تعرض الأسرى لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص في السجن المذكور، بحجة تعرض أحد السجانين لعملية طعن قام بها أحد الأسرى.
و ذكر أحد الأسرى في تسريب صوتي أنهم يعيشون "في أسوأ ظروف عرفتها البشرية والسجون جعلت الولدان شيبا".

و كما وجه رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد ضيف حث فيها على إنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة (تشفي صدورنا وتعيد الفرحة لكل بيت فلسطيني).

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