شؤون فلسطينية

الخليل: مصرع مواطن (50 عاماً) بحادث سير ببلدة بيت عوا

الخليل: مصرع مواطن (50 عاماً) بحادث سير ببلدة بيت عوا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر (50 عاماً)، مصرعه، إثر حادث سير وقع ببلدة بيت عوا، قضاء الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة ببلدة بيت عوا الأمر الذي تسبب بإصابة هذا المواطن بجروح خطيرة وقد جرت محاولة اسعافه ونقله  لمستشفى دورا الحكومي إلا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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