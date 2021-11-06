شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة الأردنية الهاشمية وتكية أم علي الخيرية

"الأوقاف" تبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة الأردنية الهاشمية وتكية أم علي الخيرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب صباح اليوم مع الأمين العام للهيئة الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشلبي ومدير عام عام تكية أم علي الخيرية الأستاذ سامر بلقر سبل التعاون المشترك وخاصة الشراكة ما بين صندوق الزكاة الفلسطيني وسبل تحقيق الرؤية المشتركة في معالجة قضايا
الفقر والتمكين .

وفي بداية اللقاء ثمن أبو الرب مواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية معتبرا الدور الأردني والفلسطيني هو دور تكاملي .

وأكد أبو الرب إن هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار جهود الحكومة الفلسطينية لحشد الدعم والمساعدة للفقراء والأيتام والمحتاجين مقدما شكره للهيئة الأردنية الهاشمية وتكية أم علي على دعمهم السخي والمتواصل ووقوفهم مع أبناء شعبنا في
رباطة وصموده على أرض فلسطين.

وقدم أبو الرب شرحا عن آلية عمل الوزارة وصندوق الزكاة الفلسطيني والخطط التي تتعلق بدعم بعض المشاريع الاستثمارية، التي تنوي إقامتها على الأراضي الوقفية في عدد من محافظات الوطن وخاصة في القدس والتي تحقق سياسة الوزارة، ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .

من جهته وضع الشلبي الحضور بصورة مسيرة الهيئة الأردنية الهاشمية، وطبيعة مشاريعها التنموية والاغاثية في كافة المجالات الصحية، والتعليمية بالإضافة إلى المشاريع المدرة للدخل، ومحاربة الفقر ودعم الأسرة.

بدوره أعرب بلقر عن سروره بهذه الزيارة مؤكدا على العلاقات الأخوية بين البلدين وعلى حرص وتوجيهات ملك الأردن والقيادة الأردنية على ضرورة دعم اهلنا في فلسطين للتأكيد على تكاتف الشعبين الأردني والفلسطيني.

بنهاية اللقاء الذي حضره الأستاذ زياد الرجوب مستشار الوزير، والأستاذ إسماعيل أبو الحلاوة مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، والأستاذ أحمد عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الإسراء، والأستاذ لقمان الحلو مدير عام المالية في الوزارة على
ضرورة استمرار هذه اللقاءات والاستفادة من التجارب المختلفة .

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