إسماعيل رضوان: قيادة حماس وكتائب القسام تجددان الوعد والعهد لأسرانا

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن الجرائم الموثقة التي شاهدها العالم ليلة أمس، لـ "هي دليل على حجم الإجرام الصهيوني الذي يرتكب بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، والإرهاب الممارس ضدهم".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نحذر الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في هذه السياسة العنصرية الفاشية الإرهابية التي ترتكب بحق أسرانا، وعلى الاحتلال أن يعي دروس الماضي جيداً".ووجه رضوان التحية لأسرانا الأبطال الذين يواجهون السجان بصدورهم العارية، ولـ "أولئك الأبطال الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، ونقول لهم إن قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة".وأدان القيادي في حركة حماس، موقف المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أسرانا، ونطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بدورها لوقف هذه الجرائم.وشدد على أن على السلطة الفلسطينية القيام بالواجب الحقيقي الإلزامي المناط بها لنصرة أسرانا، ووقف هذه الجرائم، وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وتابع: أن قيادة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام تجدد وعدها وعهدها لأسرانا البواسل بأن حريتكم أمانة في أعناقنا، وأن الاحتلال سيرضخ لشروط المقاومة، وأن قضيتكم تقع على رأس سلم أولويات مقاومتكم التي إذا قالت فعلت، وإذا وعدت أوفت.