ألمانيا: إصابة عدة أشخاص جراء عملية طعن على متن قطار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم بسكين نفذ داخل قطار سريع في ولاية بافاريا غرب البلاد.وأكدت شرطة منطقة بالاتينات العليا أن شخصاً اعتقل على خلفية الحادث ولم يعد هناك أي خطر الآن، وفق (روسيا اليوم).وأفادت صحيفة (بيلد) بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الهجوم الذي نفذ على متن قطار سريع متوجه من ريغنسبورغ إلى هامبورغ كان على متنه نحو 300 راكب.وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين من المصابين تعرضا لجروح بليغة لكنها لا تهدد حياتهما.وذكرت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في موقع الحادث، وهو شاب من أصول عربية في سن (27) عاماً يعاني على الأرجح من مشاكل نفسية.