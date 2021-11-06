صحيفة: المغرب تعتزم شراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل





وذكرت صحيفة (Le Desk) المغربية: "أن شركة (رفائيل) الإسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية"، مشيرةً إلى اهتمام المغرب بالدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، الذي يسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار، بحسب ما جاء على موقع (عكا لشؤون الإسرائيلية).





الجدير ذكره، أن القبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة (رفائيل) لأنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف.





وكشفت صحيفة (لارازون) الإسبانية، الخميس الماضي، عن أن الجزائر نشرت صواريخ قرب حدوها مع المغرب، بعد حادث مقتل ثلاثة جزائريين في عملية، فيما اتهمت الجزائر الجيش المغربي تنفيذها.









رام الله - دنيا الوطنكشفت تقارير صحفية، أن دولة المغرب تستعد لشراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل، لتحصين مناطقها الحدودية.