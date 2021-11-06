"حماية" يطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مشاهد الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين





و أكد المركز على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أعمالاً انتقامية وترتكب بحقهم عقاباً جماعياً على خلفية هروب ستة أسرى سجن جلبوع في وقت سابق من هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تنبئ عن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى قتل الأسرى، والانتقام الجماعي

منهم.



وأشار المركز في رسالته إلى التزام الأسرة الدولية بحماية المعتقلين والأسرى وإلى المبادئ التي تؤسس واجب حماية المعتقلين والأسرى، لاسيما مبدأي حظر أعمال التعذيب والانتقام والعقوبات الجماعية والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.



ودان المركز المشاهد القمعية التي أظهرت مداهمة واقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل الزنازين، مؤكداً أن تلك الممارسات تمثل شكلاً من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تشكل تصاعداً لسياسة إذلال وإهانة

الأسرى.



وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف معاملة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء المشاهد الإعلامية الأخيرة، معرباً عن خشيته من استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لفرض المزيد من الإجراءات العقابية والانتقامية بحق الأسرى والانتقاص من حقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.







رام الله - دنيا الوطنوجّه مركز حماية لحقوق الإنسان، صباح اليوم، رسالة مكتوبة إلى مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، حول المشاهد الإعلامية التي عرضت تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ همجيّ وتعسّفي وخارج عن إطار القانون.