مصرع 10 مصابين بفيروس (كورونا) جراء حريق بمستشفى بالهند

وقالت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا: "إن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة"، وفق (روسيا اليوم).



وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.



وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.





رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات الهندية بأن عشرة مصابين بفيروس (كورونا) على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، جراء حريق اندلع اليوم السبت، في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.