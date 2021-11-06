شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات، و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و424 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات الأربع بالفيروس سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.

وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 7، أريحا والأغوار 2، الخليل 7، سلفيت 1، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 1، جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 82".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 12، أريحا والأغوار 6، الخليل 37، سلفيت 0، رام الله والبيرة 19، قلقيلية 2، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 11، ضواحي القدس 7، طوباس 7، قطاع غزة 300".

وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بعدد جرعات التطعيم التي تم إعطاؤها للمطعمين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,677,972 جرعة، بينها 1,949,706 في الضفة، و728,266 في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الطفل محمد دعدس.. وحيد والديه وتاسع شهيد في عائلته

الطفل محمد دعدس.. وحيد والديه وتاسع شهيد في عائلته

نابلس: تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس إلى مثواه الأخير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس إلى مثواه الأخير

الاحتلال يهاجم مزراعي قريوت ويطردهم من أرضهم

الاحتلال يهاجم مزراعي قريوت ويطردهم من أرضهم

&#34;الخارجية&#34;: نتابع باهتمام كبير حادثة الغرق بين تركيا واليونان ونتمنى السلامة لجميع مواطنينا

"الخارجية": نتابع باهتمام كبير حادثة الغرق بين تركيا واليونان ونتمنى السلامة لجميع مواطنينا

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

غزة: سلطة الطاقة تعلن عن توقف إمدادات السولار القطري وتحذيرات من توقف محطة التوليد

غزة: سلطة الطاقة تعلن عن توقف إمدادات السولار القطري وتحذيرات من توقف محطة التوليد

بلدية غزة توضح سبب احتجاجات بعض عمال النظافة أمس الجمعة

بلدية غزة توضح سبب احتجاجات بعض عمال النظافة أمس الجمعة

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الطفل محمد دعدس.. وحيد والديه وتاسع شهيد في عائلته

الطفل محمد دعدس.. وحيد والديه وتاسع شهيد في عائلته

الاحتلال يهاجم مزراعي قريوت ويطردهم من أرضهم

الاحتلال يهاجم مزراعي قريوت ويطردهم من أرضهم

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة

شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة

6 أسرى يوصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يوصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

&#34;حماية&#34; يدين جريمة قتل الطفل (دعدس) بشكل متعمد ومباشر

"حماية" يدين جريمة قتل الطفل (دعدس) بشكل متعمد ومباشر

تقرير: هجوم استيطاني في عمق الضفة الغربية ومشاريع تهويد جديدة تستهدف قلب القدس

تقرير: هجوم استيطاني في عمق الضفة الغربية ومشاريع تهويد جديدة تستهدف قلب القدس

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما الأخير

شاهد: حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما الأخير

شاهد: رانيا يوسف بالأحمر القصير بعد فوز النادي الأهلي

شاهد: رانيا يوسف بالأحمر القصير بعد فوز النادي الأهلي

تعرض الفنانة اللبنانية مايا دياب لتسمم حاد ونقلها للمستشفى

تعرض الفنانة اللبنانية مايا دياب لتسمم حاد ونقلها للمستشفى

حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده بموسم الرياض

حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده بموسم الرياض

إصابة الفنان المصري أحمد خليل بفيروس (كورونا)

إصابة الفنان المصري أحمد خليل بفيروس (كورونا)

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

عربي

العراق يفتح تحقيقاً بعد سقوط ضحايا في احتجاجات على نتائج الانتخابات

العراق يفتح تحقيقاً بعد سقوط ضحايا في احتجاجات على نتائج الانتخابات

القوى العاملة في مصر تعلن انتهاء إجراءات الربط الإلكتروني مع ليبيا

القوى العاملة في مصر تعلن انتهاء إجراءات الربط الإلكتروني مع ليبيا

السعودية: إيقاف 172 مواطناً بينهم موظفون من وزارة الدفاع والداخلية

السعودية: إيقاف 172 مواطناً بينهم موظفون من وزارة الدفاع والداخلية

الأمم المتحدة: اليمن يتلقى جرعات لقاح (كورونا) لتغطية 1.5% من السكان فقط

الأمم المتحدة: اليمن يتلقى جرعات لقاح (كورونا) لتغطية 1.5% من السكان فقط