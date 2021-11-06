فلسطين تسجل 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات، و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و424 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات الأربع بالفيروس سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 7، أريحا والأغوار 2، الخليل 7، سلفيت 1، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 1، جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 82".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 12، أريحا والأغوار 6، الخليل 37، سلفيت 0، رام الله والبيرة 19، قلقيلية 2، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 11، ضواحي القدس 7، طوباس 7، قطاع غزة 300".وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يتعلق بعدد جرعات التطعيم التي تم إعطاؤها للمطعمين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,677,972 جرعة، بينها 1,949,706 في الضفة، و728,266 في قطاع غزة.