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العراق يفتح تحقيقاً بعد سقوط ضحايا في احتجاجات على نتائج الانتخابات

العراق يفتح تحقيقاً بعد سقوط ضحايا في احتجاجات على نتائج الانتخابات
تظاهرات في العراق - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات المواجهات التي وقعت في بغداد، أمس الجمعة، وأدت إلى سقوط قتيل على الأقل وعشرات الجرحى، على خلفية الاحتجاج على نتائج الانتخابات التشريعية.

ونقلت الوكالة عن قيادة العمليات المشتركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أن الكاظمي أمر "بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة".

وقالت قيادة العمليات إن: "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية"، لكنها لم تذكر عدد الضحايا.

وأضافت "المقصرون سيقدمون أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".

ووفق (واع)، فقد أمر رئيس الوزار العراقي بدفع تعويضات للضحايا، وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير التحقيق

وكانت مواجهات قد اندلعت، أمس الجمعة، بين قوى أمنية ومتظاهرين مناصرين لفصائل عدة معترضة على نتائج الانتخابات، وذلك عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بغداد.

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