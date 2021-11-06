القوى العاملة في مصر تعلن انتهاء إجراءات الربط الإلكتروني مع ليبيا





رام الله - دنيا الوطنأفاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة في مصر، أن اللجنة الفنية للوزارة نجحت بالانتهاء من إجراءات بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي، تمهيداً لإلحاق العمالة المصرية.وخلال مؤتمر صحفي، قال محمد سعفان "إن تمسك الوزارة بإجراءات الربط الإلكتروني لضمان الشفافية في كافة خطوات تسفير العمالة"، موضحاً أنه سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثي التخرج، وفق متطلبات المهن المرغوب بإلحاقها بها في ليبيا.ولفت سعفان إلى أن الوزارة أطلقت بوليصة التأمين على العمالة غير المنتظمة، نظرا لتعرض تلك الفئة من العمالة لمخاطر طوال مزاولتها عملها، مضيفا أن البوليصة تغطى العجز الجزئي والكلى والوفاة أثناء العمل أو بحادث، وأن عدد المستفيدين حتى الآن بلغ 10 حالات، وأن التعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالة الوفاة لإعانة الأسر في تلك الحالات، وإيجاد دخل بديل للأسر.كما أوضح وزير القوى العاملة أثناء تسليمه بوليصة عمل لأحد الأسر، استعداد الوزارة على التواصل مع الأسر وتقديم أي دعم للزوجة والأبناء قد يحتاجونه، ووجه إلى ضرورة إيجاد فرصة عمل لعامل تعرض إلى إصابة أثناء عمله، ضمن نسبة الـ5%.