دولي

الرئيس الأوزبكستاني المنتخب حديثاً يؤدى اليمين القانونية

الرئيس الأوزبكستاني المنتخب حديثاً يؤدى اليمين القانونية
شوكت ميرضيائيف - الرئيس الأوزبكستاني المنتخب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (نوفوستي)، أن شوكت ميرضيائيف، الرئيس الأوزبكستاني المنتخب حديثا أدى اليمين القانونية، اليوم السبت، في اجتماع مشترك لمجلسي برلمان البلاد.

والجدير ذكره، أن الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان تجرى  مرة كل خمس سنوات، وتمت الأخيرة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق (روسيا اليوم).

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز جميع الاستمارات، أن ميرضيائيف فاز فيها، وحصل على 80.12٪ من الأصوات. و بلغت نسبة مشاركة الناخبين 80.4٪.

في الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2016، حصل ميرزيوييف على 88.6٪ بمشاركة 87.7٪.

قبيل بدء فعالية أداء القسم، تم ولأول مرة، إدخال إلى مبنى قاعة مجلس الشيوخ، الراية الرئاسية وعلامة رئيس أوزبكستان، التي تم إقرارها في تشرين الأول/ أكتوبر.




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