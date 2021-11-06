دولي

إخلاء جامعة في الولايات المتحدة بعد أنباء عن تفخيخها بـ (40) قنبلة

إخلاء جامعة في الولايات المتحدة بعد أنباء عن تفخيخها بـ (40) قنبلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية أمريكية، مساء الجمعة، أنه تم إخلاء مباني جامعة (ييل) في ولاية (كونيتيكت) عقب ورود بلاغ بزرع (40) قنبلة في محيط الجامعة.

وذكر الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة أن شخصاً اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة ، مهدداً بوضع (40) قنبلة حول الحرم الجامعي، وأضاف: "تم إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ"، وفق ما نقلته قناة (الجزيرة).

بدوره، قال رئيس البلدية جاستن إليكر: "إن شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة"، مضيفاً: "نأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد للغاية ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ".

وقال مسعفون إن سبع منشآت على الأقل تعرضت لتهديدات عبر الهاتف بالمدينة، فيما أكد رئيس بلدية نيو هافن جاستن إيليكر أن التهديدات جاءت قبل الساعة 2 مساءً بقليل، فيما لا يزال الدافع وراء التهديدات غير معروف، حيث صرح رئيس شرطة جامعة ييل رونيل هيغينز أن المتصل لم يقدم مبرراً لأفعاله.

وفي أعقاب التهديدات أخليت العديد من الشركات والمباني في حرم جامعة (ييل) وفي منطقة وسط مدينة (نيو هافن) المحيطة، وصرحت السلطات أن المنطقة ستظل مغلقة لساعتين.

وقال ريك فونتانا مدير إدارة الطوارئ: "هناك عمليات إجلاء في العديد من الشركات في المنطقة حتى يتم توفير الأمان في المناطق، وهناك العديد من عمليات إغلاق الطرق في وسط المدينة في هذا الوقت ونحث السكان على الابتعاد عن وسط المدينة حتى إشعار آخر".

كما تم استدعاء الكلاب البوليسية وتشغيل العديد من أجهزة إنذار الحريق للمساعدة في تسهيل عمليات الإخلاء السريع لكل من حرم جامعة ييل والشركات المحلية في (نيو هافن).

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