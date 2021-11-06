السعودية: إيقاف 172 مواطناً بينهم موظفون من وزارة الدفاع والداخلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر.وقالت (نزاهة): "إنها نفذت 6061 جولة رقابية، وحققت مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، بالإضافة إلى إيقاف 172 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، ومن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب".وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن المتهمين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء".كما حثت (نزاهة) على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال وسائل تلقي البلاغات الخاصة بها.