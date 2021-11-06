الاحتلال يهاجم مزراعي قريوت ويطردهم من أرضهم

رام الله - دنيا الوطنهاجمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت المزارعين وقاطفي الزيتون في قرية قريوت إلى الجنوب من مدينةنابلس.وأفاد بشار القريوتي الناشط في مجال مقاومة الاستيطان بأن جيش الاحتلال قام بطرد المزارعين من الأراضي الواقعة في المنطقة المصنفة (ب)، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.وأشار القريوتي الى أن الجنود قاموا باحتجاز المزارعين وعمدوا إلى مصادرة المعدات الزراعية وتخريب ما قطفوه من زيتون وإلقاءه على الأرض قبل أن يقوم بطردهم بالقوة وتحت تحديد السلاح.و قد شهدت الأيام الماضية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تمثلت بإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى سرقة وحرق وتقطيع الأشجار، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.و قبل أسابيع قام مستوطنون من مستوطنة "شفوت راحيل" بسرقة أدوات زراعية مخصصة لقطف الزيتون في قرية قريوت.و كما اقتلع المستوطنون أشجارا من أرض تعود ملكيتها لعائلة آل جوهر والتي تعرضت لاعتداءات مرات عديدة في أراضيهم الواقعة داخل بؤر استيطانية متطرفة.و رصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.و أحصى التقرير (18) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (103) اعتداءات للمستوطنين.و تعتبر مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (477، 394، 214) انتهاكا علىالتوالي.