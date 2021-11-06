"الخارجية": نتابع باهتمام كبير حادثة الغرق بين تركيا واليونان ونتمنى السلامة لجميع مواطنينا

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك: إن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية تتابعان باهتمام كبير حادثة الغرق التي حدثت في المنطقة بين تركيا واليونان، لاستجلاء الصورة وللوقوف على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث.ونوه الديك في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تفاصيل تتوفر لدينا، ريثما تتضح الصورة بالتعاون مع السلطات التركية المختصة، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع مواطنينا.