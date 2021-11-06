طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفرغداً الأحد سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/36)، مشيرةً إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.