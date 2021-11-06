غزة: سلطة الطاقة تعلن عن توقف إمدادات السولار القطري وتحذيرات من توقف محطة التوليد





وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها اضطرت لتوفير سولار من السوق المحلي يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح الأحد 7/11/2021، و"إذ تعلن سلطة الطاقة أن المحطة مهددة بالتوقف في حال عدم دخول السولار القطري لتطلب التدخل العاجل لإدخال السولار القطري".



وأضاف: في حال توقف المحطة سيكون العجز في إمدادات الطاقة حوالي 70 %.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة الطاقة، بغزة، عن توقف إمدادات السولار القطري منذ صباح الثلاثاء 2/11/2021 وحتى تاريخه.