الأمم المتحدة: اليمن يتلقى جرعات لقاح (كورونا) لتغطية 1.5% من السكان فقط





رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الجمعة، بأن اليمن تلقى فقط جرعات لقاح ضد فيروس (كورونا)، لتغطية 1.5 في المئة من السكان.وقال المكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن اليمن الذي مزقته الحرب تلقى فقط جرعات لقاح خاصة بفيروس (كورونا)، تكفي فقط لتغطية 1.5 في المئة من السكان".وكانت الحكومة اليمنية، تسلمت خلال الفترة الماضية قرابة نصف مليون جرعة فقط من لقاحات (كورونا) مقدمة من مانحين، وحتى مساء الجمعة، ارتفع إجمالي إصابات فيروس (كورونا) في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 9843، بينها 1905 وفاة، و6486 حالة تعاف.ووفق تقارير أممية سابقة، يبلغ عدد سكان اليمن 30 مليوناً، حيث أن أكثر من نصفهم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية.