شاهد: الضباب الكثيف يغطي إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنغطى ضباب كثيف، مساء الجمعة، أجزاء واسعة من مدينة إسطنبول التركية، ما أدى إلى ازدحام مروري في عدة نقاط بالمدينة، واستدعى تدخل السلطات.وشوهد الضباب الكثيف في معظم أحياء المدينة، وخاصة بيشكتاش، وصاريير، وأوسكودار، وقاضي كوي، وبيليك دوزو، وأسنيورت، وبكركوي، كما أدى الضباب إلى زوال رؤية جسر شهداء 15 تموز (البوسفور سابقاً) من المناطق المجاورة، وخاصة أورتاكوي السياحية الشهيرة.ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً توثق الضباب المنتشر في إسطنبول.