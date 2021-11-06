شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 55 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أدت إلى ارتقاء شهيد في مدينة نابلس، وتخللها عمليتي إطلاق نار بمدينتي نابلس ورام الله، وإلقاء زجاجات حارقة، وإصابة جنديين احتلاليين رشقا بالحجارة.و في يوم أمس الجمعة أعلن عن استشهاد الفتى محمد دعدس 13 عاما خلال مواجهات شهدتها بلدة دير الحطب شرق نابلس، كما سجل عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة بسغوت قرب رام الله.و تم إحصاء11 نقطة مواجهة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وبلدة صوريف والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، وبلدة البيرة ومحيط مستوطنة بسغوت برام الله، وبلدة عزون وكفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وبلدات بيتا وبيت دجن ودير الحطب في نابلس.و في يوم الخميس تم إحصاء 3 نقاط مواجهة في بلدة بيت أمر بالخليل، وبيت جالا في بيت لحم، وبلدة ودوما جنوبنابلس.وشهد يوم الأربعاء عملية إطلاق نار في نابلس خلال تصدي مقاومين لاقتحام منطقة قبر يوسف شرق المدينة.و تم احصاء12 نقطة مواجهة في بلدة كفر عقب بمدينة القدس، وحي أم الشرايط وبلدة بير زيت والمزرعة الغربية برام الله، وقرى جورة الشمعة وأم سلمونه ومراح رباح والمنشية قرب بلدة تقوع ببيت لحم، وبلدة قباطية في جنين، ومحيط قبر يوسف وبلدة برقة في نابلس، ومدينة قلقيلية.و سجل يوم الثلاثاء إصابة جندي احتلالي بعد رشقه بالحجارة شرق مدينة القدس فيما شهدت مدينة قلقيلية إلقاء زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين.و تم احصاء7 نقاط مواجهة في المقبرة اليوسفية وحي الطور بمدينة القدس، ومخيم الدهيشة ببيت لحم، وبلدة قباطية جنوب جنين، بلدة برقة شمال نابلس، ومدينة قلقيلية، والمزرعة الغربية في رام الله.و في يوم الاثنين أصيب جندي احتلالي بالحجارة ببلدة الطور بمدينة القدس، فيما أصيب مواطنين بالرصاص الحي بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة بالإضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة.و تم إحصاء 10 نقاط مواجهة في بلدة الطور ومخيم شعفاط والعيزرية وأبو ديس بمدينة القدس، ومخيم العروب ومحيط مستوطنة كرمي تسور بالخليل، وبلدة سنجل في رام الله، ومخيم الدهيشة والمنيا في بيت لحم، ومحيط مستوطنة مابو دوتان في جنين.و في يوم الأحد تم إحصاء 6 نقاط مواجهة في بلدة دورا وجسر حلحول بالخليل، وخربثا المصباح في رام الله، والمنطقة الغربية لنابلس ومحيط مخيم بلاطة، وبلدة عزون في قلقيلية.و في بداية الأسبوع يوم السبت 30/10 تم رصد إصابتان بالرصاص المطاطي وإلقاء للزجاجات الحارقة في مدينةالخليل.و تم إحصاء 6 نقاط مواجهة في باب الزاوية والبلدة القديمة وبلدة دورا في الخليل، ومحيط مستوطنة مابو دوتان في جنين، وبلدة كفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.