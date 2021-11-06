شؤون فلسطينية

شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة

شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 55 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أدت إلى ارتقاء شهيد في مدينة نابلس، وتخللها عمليتي إطلاق نار بمدينتي نابلس ورام الله، وإلقاء زجاجات حارقة، وإصابة جنديين احتلاليين رشقا بالحجارة.

و في يوم أمس الجمعة أعلن عن استشهاد الفتى محمد دعدس 13 عاما خلال مواجهات شهدتها بلدة دير الحطب شرق نابلس، كما سجل عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة بسغوت قرب رام الله.

و تم إحصاء11 نقطة مواجهة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وبلدة صوريف والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، وبلدة البيرة ومحيط مستوطنة بسغوت برام الله، وبلدة عزون وكفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وبلدات بيتا وبيت دجن ودير الحطب في نابلس.

و في يوم الخميس تم إحصاء 3 نقاط مواجهة في بلدة بيت أمر بالخليل، وبيت جالا في بيت لحم، وبلدة ودوما جنوب
نابلس.

وشهد يوم الأربعاء عملية إطلاق نار في نابلس خلال تصدي مقاومين لاقتحام منطقة قبر يوسف شرق المدينة.

و تم احصاء12 نقطة مواجهة في بلدة كفر عقب بمدينة القدس، وحي أم الشرايط وبلدة بير زيت والمزرعة الغربية برام الله، وقرى جورة الشمعة وأم سلمونه ومراح رباح والمنشية قرب بلدة تقوع ببيت لحم، وبلدة قباطية في جنين، ومحيط قبر يوسف وبلدة برقة في نابلس، ومدينة قلقيلية.

و سجل يوم الثلاثاء إصابة جندي احتلالي بعد رشقه بالحجارة شرق مدينة القدس فيما شهدت مدينة قلقيلية إلقاء زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين.

و تم احصاء7 نقاط مواجهة في المقبرة اليوسفية وحي الطور بمدينة القدس، ومخيم الدهيشة ببيت لحم، وبلدة قباطية جنوب جنين، بلدة برقة شمال نابلس، ومدينة قلقيلية، والمزرعة الغربية في رام الله.

و في يوم الاثنين أصيب جندي احتلالي بالحجارة ببلدة الطور بمدينة القدس، فيما أصيب مواطنين بالرصاص الحي بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة بالإضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة.

و تم إحصاء 10 نقاط مواجهة في بلدة الطور ومخيم شعفاط والعيزرية وأبو ديس بمدينة القدس، ومخيم العروب ومحيط مستوطنة كرمي تسور بالخليل، وبلدة سنجل في رام الله، ومخيم الدهيشة والمنيا في بيت لحم، ومحيط مستوطنة مابو دوتان في جنين.

و في يوم الأحد تم إحصاء 6 نقاط مواجهة في بلدة دورا وجسر حلحول بالخليل، وخربثا المصباح في رام الله، والمنطقة الغربية لنابلس ومحيط مخيم بلاطة، وبلدة عزون في قلقيلية.

و في بداية الأسبوع يوم السبت 30/10 تم رصد إصابتان بالرصاص المطاطي وإلقاء للزجاجات الحارقة في مدينة
الخليل.

و تم إحصاء 6 نقاط مواجهة في باب الزاوية والبلدة القديمة وبلدة دورا في الخليل، ومحيط مستوطنة مابو دوتان في جنين، وبلدة كفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

أخبار ذات صلة

غزة: سلطة الطاقة تعلن عن توقف إمدادات السولار القطري وتحذيرات من توقف محطة التوليد

غزة: سلطة الطاقة تعلن عن توقف إمدادات السولار القطري وتحذيرات من توقف محطة التوليد

بلدية غزة توضح سبب احتجاجات بعض عمال النظافة أمس الجمعة

بلدية غزة توضح سبب احتجاجات بعض عمال النظافة أمس الجمعة

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب باب المجلس بالمسجد الأقصى

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب باب المجلس بالمسجد الأقصى

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

6 أسرى يوصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

6 أسرى يوصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

&#34;حماية&#34; يدين جريمة قتل الطفل (دعدس) بشكل متعمد ومباشر

"حماية" يدين جريمة قتل الطفل (دعدس) بشكل متعمد ومباشر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

الشيوخي يؤكد رفض المستهلك الفلسطيني للتلاعب بأسعار المواد البلاستيكية والزيوت

شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة

شهيد وعمليتي إطلاق نار وإصابة جنديين في55 نقطة مواجهة

تقرير: هجوم استيطاني في عمق الضفة الغربية ومشاريع تهويد جديدة تستهدف قلب القدس

تقرير: هجوم استيطاني في عمق الضفة الغربية ومشاريع تهويد جديدة تستهدف قلب القدس

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

3 أسرى يدخلون عاماً جديداً في سجون الاحتلال

3 أسرى يدخلون عاماً جديداً في سجون الاحتلال

طالع أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت

طالع أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة اليوم السبت

القيادي جبارين: نعد ملفات قانونية لتجريم الاحتلال في ملف الأسرى

القيادي جبارين: نعد ملفات قانونية لتجريم الاحتلال في ملف الأسرى

لجنة الانتخابات تعلن عن موعد نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تعلن عن موعد نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية

منوعات

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما الأخير

شاهد: حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما الأخير

شاهد: رانيا يوسف بالأحمر القصير بعد فوز النادي الأهلي

شاهد: رانيا يوسف بالأحمر القصير بعد فوز النادي الأهلي

تعرض الفنانة اللبنانية مايا دياب لتسمم حاد ونقلها للمستشفى

تعرض الفنانة اللبنانية مايا دياب لتسمم حاد ونقلها للمستشفى

حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده بموسم الرياض

حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده بموسم الرياض

إصابة الفنان المصري أحمد خليل بفيروس (كورونا)

إصابة الفنان المصري أحمد خليل بفيروس (كورونا)

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

عربي

الأمم المتحدة: اليمن يتلقى جرعات لقاح (كورونا) لتغطية 1.5% من السكان فقط

الأمم المتحدة: اليمن يتلقى جرعات لقاح (كورونا) لتغطية 1.5% من السكان فقط

الإمارات: نستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

الإمارات: نستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين

وزير الزراعة اللبناني يعلن عن أهم الاتفاقات مع الأردن

وزير الزراعة اللبناني يعلن عن أهم الاتفاقات مع الأردن