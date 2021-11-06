شؤون فلسطينية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، إجراء 494 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إن 300 حالة جديدة من المصابين، قد تعافت، فيما توجد أربع حالات وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 184729 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2899 حالة، وإجمالي المتعافين 180234 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات  1596 وفاة.

كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.

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