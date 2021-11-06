هل استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة لتفجير مرفأ بيروت بلبنان؟

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العدل والتنمية للدراسات، اليوم السبت، "إن اسرائيل قد تكون متورطة بتفجير مرفا بيروت بلبنان باستخدام طائرات مسيرة متطورة دون ترك أدلة مادية وهذا يحتاج الى صور الاقمارالصناعية بشان الحادث".وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى القضاء اللبنانى باستمرار التحقيقات بتفجيرمرفا بيروت والاستعانة باساليب متطورة لكشف حقيقة الحادث الذى قد تكون اسرائيل متورطة فيه.وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال: "إنه إذا كانت إسرائيل وراء انفجار مرفأ بيروت فإن حزبه لا يمكن أن يسكت على جريمة بهذا الحجم".وأضاف "أنه سينتظر نتائج التحقيق في الانفجار، لكن إذا ثبت أنه عمل تخريبي وراءه إسرائيل فإنها ستدفع الثمن".ويشار إلى أن إسرائيل قد نفت أي علاقة لها بالانفجار.